Пекин, , 06:16 — REGNUM На материковой части Китая выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Общее число привнесенных из-за рубежа в Китай случаев заболевания опасной инфекцией, таким образом, достигло 3826 по всей стране. Три новых «импортных» случая пришлись на Шанхай, по одному — на Фуцзянь и Шэньси, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Из общего числа «импортных» случаев, 3551 пациент был выписан из больниц страны по выздоровлении, еще 275 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.