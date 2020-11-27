Ричмонд , США, , 06:14 — REGNUM Повторное введение вакцин от нового коронавируса, необходимое для закрепления эффекта от препарата, является слабым местом подобного способа вакцинации, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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"В этом слабое место этих вакцин», — сказала биолог, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, человек может по каким-либо причинам не поставить прививку во второй раз, что негативно скажется на результатах вакцинации.

«Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — подчеркнула ученый.

При этом Баранова отметила, что вакцины, которые ставят в два этапа, являются наиболее эффективными. Она также добавила, что существует китайская вакцина, которая вводится один раз, но которая еще мало исследована.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» будет предоставляться гражданам РФ на бесплатной основе.

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