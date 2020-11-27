Пекин, , 06:08 — REGNUM Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) сообщила о намерении либерализировать стоимость билетов на внутренние маршруты по меньшей мере на трех авиалиниях, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Либерализация пройдет с 1 декабря. Реформа позволит существенно увеличить количество внутренних авиамаршрутов по рыночным ценам, а механизм рыночного определения цен еще больше укрепится, говорится в сообщении администрации.

Этот шаг, скорее всего, продолжит стимулировать спрос на внутреннем рынке и ускорит восстановление сектора. С 2004 года CAAC активизирует реформы тарифов на внутренние авиаперевозки. Особенно эти усилия стали наращиваться с 2013 года.