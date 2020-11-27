Мехико, , 05:57 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 645 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике выросло до 104 242 человек. Также за минувшие сутки на мексиканской территории выявили 8107 инфицированных SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Мексике подтвердили 1 078 594 случая заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард не исключил начала массовой вакцинации в стране в середине декабря 2020 года. По его словам, мексиканские власти ожидают сертификации одной из вакцин, разрабатывающихся в США и Европе.