Бразилиа, , 05:34 — REGNUM В Бразилии за сутки выявили еще 37 614 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и их общее подтвержденное количество составило 6 204 220. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

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Также за истекшие 24 часа на бразильской территории умер 691 пациент с осложнениями при заболевании COVID-19. Всего по этой причине в стране скончались 171 460 больных. Вместе с тем 5 528 599 человек излечились от инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября, по сведениям ВОЗ, число зафиксированных фактов инфицирования коронавирусом во всем мире превысило 60 млн.

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