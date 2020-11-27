Москва, , 05:31 — REGNUM Смягчить последствия перенесённого заболевания COVID-19 пациентам помогут специальные виды массажа, стимулирующие работу бронхов и всего организма, сообщил 27 ноября заслуженный врач России Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik.

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По его словам, массаж как никакой другой метод стимулирует лимфодренажную функцию организма и ворсинчатого эпителия бронхов.

«Уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями лёгких. Это приносит хороший результат», — сказал он.

Кабычкин добавил, что после специального массажа увеличится процентное содержание кислорода в крови, улучшающее реабилитацию после COVID-19. Реабилитационный курс он посоветовал подбирать индивидуально и только по назначению специалиста.

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