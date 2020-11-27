Токио, , 05:16 — REGNUM В Японии из-за коронавируса отменили традиционные новогодние торжества с участием императорской семьи, которые традиционно проводятся для населения в январе. Об этом 27 ноября сообщает телеканал NHK.

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Решение об этом приняло управление делами японского императорского двора.

Каждый год в первых числах января десятки тысяч жителей Японии собираются перед императорским дворцом в Токио. На один из балконов дворца выходят император, императрица и другие члены императорской семьи и приветствуют всех пришедших. Традиция, которой уже много лет, может быть отменена только в исключительных случаях.

Последний раз торжества отменили в 1990 году в связи с общенациональным трауром, объявленным после смерти императора Хирохито.

Как сообщало ИА REGNUM, власти японского Токио намерены ограничить работу баров и ресторанов в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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