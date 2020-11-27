Якутск, 27 ноября 2020, 05:16 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи публично объявил выговор министру здравоохранения республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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За нерасторопность с обеспечением лекарствами, аппаратами ИВЛ, госзакупками получила выговор Елена Борисова.
«По итогам служебного расследования объявить выговор Елене Афраимовне. Надеюсь, вы предпримете все меры в ближайшие дни, чтобы все средства были раскассированы и направлены для нужд министерства здравоохранения», — сказал Айсен Николаев на видео, опубликованном в телеграм-канале «PRanya Якутия».
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области губернатор Валерий Радаев объявил выговор первому заместителю председателя правительства — министру финансов Вадиму Ойкину.