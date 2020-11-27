Петропавловск-Камчатский, , 05:12 — REGNUM На Камчатке за сутки были госпитализированы ещё 55 пациентов с подтверждённым лабораторно заражением коронавирусом. Всего в ковидных госпиталях лечение проходят 514 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние 24 часа на Камчатке выявили 73 новых случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 7416. Были выписаны с выздоровлением 111 человек. Всего в крае с болезнью справились 5083 жителя.

Из 680 специально созданных в госпиталях для лечения пациентов с коронавирусом коек свободными остаются 166. 326 носителей коронавируса болеют пневмонией.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 206 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае от COVID-19 скончались 75 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, стремительное образование крайне опасных суперинфекций в организме является отличительной чертой заболевших COVID-19, заявил «МК» главный врач «Городской клинической больницы № 40» (больницы в московском посёлке Коммунарка) Денис Проценко.