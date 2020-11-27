Куньмин, Китай, , 05:10 — REGNUM Международная конференция продвижения различных сортов цветов прошла в городе Кайюань провинции Юньнань на юго-западе страны, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Мероприятие привлекло 14 предприятий и более 300 участников цветочной отрасли из различных стран и регионов мира, включая Китай, Нидерланды, Соединенные Штаты и Японию.

Мероприятие продемонстрировало весь процесс цветочной индустрии, от посадки до поступления на рынки, с помощью различных мероприятий, таких как продвижение на местах, выставки цветочного искусства и прямые трансляции. Предприятия, присутствовавшие на мероприятии, также показали новые сорта хризантем, роз и других цветов.

В 2019 году общая площадь цветочных насаждений в провинции составила 117 тыс. га с объемом производства 75,17 млрд юаней (около $11,43 млрд). В 2019 году провинция произвела 13,97 млрд стеблей свежесрезанных цветов, заняв первое место в мире.