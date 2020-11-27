Москва, , 05:07 — REGNUM В пятницу, 27 ноября, в Москве будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица. Температура воздуха 0 … +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 28 ноября в Москве облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха 0… +2 °C.

Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 2… +3 °C днём и — 2… +3 °C ночью.

В субботу, 28 ноября, днём в столице ожидается 0… +2 °C. По области — 2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается — 4… +1 °C. Небольшие осадки, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон «Таня» доберётся до Москвы 27 ноября.

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