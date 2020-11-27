Бразилиа, , 05:03 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не собирается прививаться против коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в ходе выступления по государственному телевидению.

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«Я вам говорю, не собираюсь я прививаться. Это мое право», — заявил Болсонару.

Также президент Бразилии выразил скептицизм насчет эффективности ношения медицинских масок в общественных местах для противодействия COVID-19. Также Болсонару подчеркнул, что не будет заставлять жителей страны проходить обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о скором окончании пандемии COVID-19. К тому времени в стране уже выявили 5,5 млн зараженных коронавирусом нового типа.