Сиань, Китай, , 04:57 — REGNUM Провинция Шэньси на северо-западе Китая завершила работы по восстановлению почвы на площади 55 тыс. кв. км на Лёссовом плато, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

По данным местного департамента водных ресурсов, здешние почвы серьезно страдают от эрозии. Шэньси является одной из провинций Китая с самой серьезной степенью эрозии почв. Данная проблема касается почти 100 тыс. кв. км почв в бассейне реки Хуанхэ, сообщил замдиректора департамента Вэй Сяокан.

Провинция приняла ряд мер для решения этой проблемы, включая восстановление окружающей среды. С улучшением местной экологии часть провинции, богатая растительностью, продвинулась на 400 км на север.

«Шэньси построила 34 тыс. плотин, которые заблокировали 5,8 млрд тонн шлама к концу 2019 года», — сказал Вэй.

По словам Вэя, в провинции Шэньси был построен 21 демонстрационный парк по охране почв и водных ресурсов государственного уровня и 51 демонстрационный парк провинциального уровня, а также 52 парка на Лёссовом плато.