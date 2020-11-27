Москва, , 04:54 — REGNUM Депутат Государственной Думы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») получил положительный тест на коронавирус и рассказал, как начал лечение — первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья не смог получить полагающиеся бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 в Москве.

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«Все писали в интернете, что вакцины от коронавируса надо испытывать на депутатах. Чаще всего упоминались депутаты Госдумы, медиалогия соврать не даст. Если смотреть через призму работы Госдумы в целом, то это объективная оценка проводимой политики известной всем партии.

Но есть и второй аспект — это недоверие. Не секрет, что недоверие к власти усиливается и выливается в протесты. Вспомним, тот же Хабаровск. Да и в других регионах проблем хватает. Именно с целью донести правдивую информацию, которой я владею, состоя в комитете по охране здоровья, и доказать, что вакцина безопасна, я решил вакцинироваться от ковида. Речь не идёт о том, чтобы быстрее «хапнуть» целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись.

К сожалению, планам сбыться не удалось — получил положительный тест на ковид», — написал в Facebook Федот Тумусов.

Депутат рассказал, что после получения теста записался на вызов врача на дом. Врач не пришёл. На второй день ему сказали, что во вчерашних записях фамилии Тумусова не было. Обещали, что до обеда врач придёт. Но врач появился только вечером.

«Выписал лекарства. На мой вопрос: почему не даёте лекарства, врач ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали всё раскупили больницы. И это в Москве! Не болейте друзья,» — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, Федот Тумусов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM поддержал предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о выплате малоимущим гражданам в условиях пандемии коронавируса к Новому году материальной помощи.