Москва, , 04:50 — REGNUM Стремительное образование крайне опасных суперинфекций в организме является отличительной чертой заболевших COVID-19, заявил главный врач «Городской клинической больницы № 40» (больницы в московском поселке Коммунарка) Денис Проценко.

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«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме», — сказал глава медучреждения, слова которого цитирует газета «МК».

Сотрудники Коммунарки обнаружили, что из-за гипоксии и тромбоэмболии пациенты, которых не удается спасти, умирают в основном в первые 72 часа после поступления. Причинами более поздних смертей становятся, как правило, септические осложнения из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Проценко отметил, что такие штаммы суперинфекций попадают в Коммунарку при переводе больных из других медучреждений. По его словам, устойчивость бактерий к препаратам осложнят процесс лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что самым необычным свойством нового коронавируса является сочетание в нем особенностей ряда других вирусов.

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