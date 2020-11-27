Тяньцзинь, Китай, , 04:42 — REGNUM Полиция Китая сообщила об аресте на юго-западе страны 102 подозреваемых после того, как они напали на разросшуюся телекоммуникационную сеть, которая обманом выманила у пользователей социальных сетей их деньги, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Бюро общественной безопасности Чунцина сообщило, что в период с мая по июнь текущего года полиция разгромила шесть преступных притонов в различных провинциях страны и конфисковала более 20 млн юаней (около $3 млн), вынудив сеть покинуть свою базу в Юго-Восточной Азии и уволить персонал.

Полиция начала действовать после того, как житель Чунцина сообщил о потере более миллиона юаней, передав деньги знакомому в социальных сетях, который рекламировал «высокодоходную» инвестиционную схему. Пострадавшего водили за нос до тех пор, пока он не понял, что вернуть свои деньги не получится.

Подозреваемый, арестованный в ходе полицейской акции, признался, что сеть наняла команду продавцов, чтобы представиться в качестве «успешной элиты» в социальных сетях и обманывать людей.