Улан-Удэ, , 04:54 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 18 367. Об этом утром 27 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 10 341 случай заражения (57% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались девять пациентов с COVID-19 (всего умерли 407 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2206 больных. На амбулаторном лечении находятся 2616 человек, наблюдаются 12 507 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 13 138 (+332) человек.

В реанимации остаются 110 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 54 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 75,4% — из 2927 перепрофилированных коек заняты 2206.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии действие дополнительных ограничительных мер в отношении предприятий торговли и общепита завершится 30 ноября.

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