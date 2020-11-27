Анадырь, , 04:54 — REGNUM На Чукотке из-за угрозы распространения коронавируса до 14 декабря продлили уже действующие ограничительные меры и добавили новые. Об этом глава региона Роман Копин 27 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Заболеваемость COVID-19 в Чукотском АО (+60 случаев за неделю) остаётся высокой. На оперативном штабе решили продлить ограничительные меры до 14 декабря и расширить их», — говорится в тексте.

К действующим с 20 ноября ограничениям, в числе которых запрет на проведение массовых мероприятий и рекомендация жителям старше 65 лет или страдающим хроническими заболеваниями оставаться дома, добавляются обязательное (ранее — рекомендованное) ношение маски и ряд других.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в районной больнице Билибино до конца декабря откроют третью в регионе ПЦР-лабораторию.

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