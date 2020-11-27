Никосия, , 04:16 — REGNUM Правоохранительные органы Кипра 26 ноября задержали 33-летнего мужчину, объявленного властями России в международный розыск по подозрению в мошенничестве и хищениях. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

Полиция, действовавшая на основании данных Интерпола и выданного в России 31 января ордера на арест, обнаружила подозреваемого в Лимассоле. Он был арестован и доставлен к судье для предъявления обвинения.

Утверждается, что этот человек вступил в сговор с другими подозреваемыми с целью обмана различных лиц на сумму около 68 миллионов рублей (€755 тыс.). Предполагается, что преступления были совершены в России в период с 2015 по 2018 год.

Суд Лимассола назначил слушание по делу об экстрадиции подозреваемого в Россию на 30 декабря. Его освободили после внесения залога в размере €50 тыс., изъяли паспорт, внесли в запретительный список и обязали три раза в неделю отмечаться в полицейском участке.

Как сообщало ИА REGNUM, гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей. По версии следствия, похищенные средства были выведены из России и помещены в банках на территории Кипра.

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