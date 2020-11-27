Биробиджан, , 04:02 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — также 28, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в ЕАО лабораторно инфицирование коронавирусом подтвердилось у 2869 человек. Выписаны с выздоровлением 1853 жителя. Не справились с болезнью и скончались от COVID-19 48 пациентов.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 102 человека. Специально созданный для пациентов с COVID-19 коечный фонд заполнен на 43,85% — заняты 136 место из 310.

Пневмонией в ЕАО болеет 761 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии лабораторно инфицирование подтвердилось у 10 758 жителей.