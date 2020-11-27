Сеул, , 03:56 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 569 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 525 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в Южную Корею из-за рубежа. Центр отмечает, что в стране уже вторые сутки выявляют более 500 инфицированных ежедневно. Последний раз такой рост заболеваемости был зафиксирован в марте 2020 года.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 32 887 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 26 ноября в республике скончался еще один пациент от осложнений COVID-19. Таким образом, всего в Республике Корея от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 516 человек.