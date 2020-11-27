Оттава, , 04:07 — REGNUM Апелляционный суд в канадском Квебеке 26 ноября принял решение о снижении с 40 до 25 лет срока, после которого Александр Биссоннетт, расстрелявший прихожан мечети, может получить условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщает агентство Associated Press (АР).

Судейская коллегия своим решением привела приговор о пожизненном заключении, в котором оговаривалось право на УДО через 40 лет, в соответствие с действовавшим в Канаде до 2011 года законом. Отмечается, что право на подачу ходатайства на УДО не означает, что оно обязательно будет удовлетворено.

Напомним, что Биссоннетт, который 29 января 2017 года расстрелял прихожан мечети в Квебек-Сити, на следующий день сдался полиции. В суде он признал себя виновным в шести убийствах и шести покушениях на убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Канады приговорил 29-летнего Александра Биссоннетта, расстрелявшего прихожан мечети в Квебеке, к пожизненному тюремному заключению.

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