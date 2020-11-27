Киев, , 03:35 — REGNUM Совместный проект для закупки вакцин от нового коронавируса, а также оборудования для медучреждений запускают власти Украины и Всемирный банк (ВБ). Об этом заявила заместитель украинского министра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-конференции.

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Она отметила, что на эти цели украинская сторона получит от ВБ $100 млн. Кроме того, Шаталова рассказала, что на стадии завершения находится еще один совместный проект Киева и Всемирного банка, касающийся совершенствования системы здравоохранения. Его стоимость составляет $200 млн. По словам замминистра, в рамках этого проекта удалось «реконструировать 102 амбулатории семейной практики».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября представитель украинского правительства в Верховной раде Василий Мокан написал на своей странице в Facebook о том, что Украина направит делегацию на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), чтобы получить кредит на борьбу с коронавирусом.

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