Красноярск, , 03:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае было подтверждено 334 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев заражения SARS-CoV-2 с начала эпидемии достигло 34 894. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Также в крае за сутки умерли 25 пациентов с диагнозом COVID-19. А общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 1025.

Выздоровели и были выписаны из больниц с начала эпидемии 27 330 человек, в том числе 330 — за последние сутки.

Напомним, накануне число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией достигло в Красноярском крае одной тысячи.

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