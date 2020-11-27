Любляна, , 03:01 — REGNUM Решение продлить действие карантинных ограничений в Словении из-за ситуации с новым коронавирусом приняли власти страны. Об этом сообщает пресс-служба словенского правительства.

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Так, еще две недели в республике не будет работать общественный транспорт, а граждане республики должны продолжать носить защитные маски в общественных местах.

Ряд других ограничений пролили только на неделю. Среди них: комендантский час, дистанционное обучение, запрет на торговлю товарами и предоставление услуг, не относящихся к категории первой необходимости. Кроме того, еще семь дней жителям будет запрещено передвигаться между муниципалитетами без срочной необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября власти Словении продлили на месяц действие режима эпидемии из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.

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