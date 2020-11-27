Оттава, , 02:23 — REGNUM В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 350 тысяч, передает телеканал CTV.

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По его данным, всего с начала пандемии на канадской территории выявили 351 133 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 11 776 не справились с коронавирусной инфекцией и скончались. Власти Канады отмечают, что в стране наблюдается рост темпов заболеваемости COVID-19.

«Поэтому необходимо всем продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя, свои семьи и наше общество», — заявила глава канадского минздрава Тереза Там.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады планируют начать массовую вакцинацию населения против коронавирусной инфекции в январе 2021 года. Отмечалось, что канадское правительство уже заключило договор о поставках препаратов с ведущими фармакологическими компаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада планирует начать вакцинацию от коронавируса в январе 2021 года