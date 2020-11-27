Берлин, , 02:20 — REGNUM Германия стала двенадцатой страной, в которой общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа превысило один миллион. Это следует из данных, опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и мире.

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По данным на 03:40 мск 27 ноября общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в Германии 1 005 307. Умерли в стране с начала пандемии 15 413 человек с диагнозом COVID-19.

В мире общее число инфицированных коронавирусом достигло 60 818 781.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии действие режима общенационального карантина, введённого 28 октября из-за ситуации с коронавирусом, продлено до 20 декабря.

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