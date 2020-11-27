Лондон, , 00:48 — REGNUM Спад темпов распространения коронавируса наблюдается на этой неделе в Великобритании и Франции, сообщают 26 ноября местные СМИ со ссылкой на данные правительственных служб.

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В Великобритании за последнюю неделю выявили 121, 3 тыс. инфицированных, что на 25% ниже, чем за предыдущую неделю. Во Франции число заразившихся за последние 24 часа составило 13,6 тыс., что на 3 тысячи меньше, чем днём ранее.

В обеих странах действуют серьёзные ограничения, и ожидается, что локдаун сохранится по меньшей мере до конца года. В других европейских странах, напротив, власти пытаются сохранять частичные ограничения, при этом в них всё ещё наблюдается суточный прирост заболевших COVID-19.

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