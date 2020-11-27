Ростов-на-Дону, , 00:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону в преддверии Нового года откроют почти 30 ёлочных базаров. Их площадь будет увеличена вдвое. При этом вести торговлю можно будет при строгом соблюдении масочного режима и других санитарных норм. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«По результатам конкурса, площадь ёлочных базаров на территории города по сравнению с прошлым годом увеличится почти вдвое и составит 851 кв. метр праздничных торговых площадей. Конкурс [на размещение торговых объектов] завершится 11 декабря 2020 года», — уточнил руководитель городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Власти составили перечень адресов, где будут размещены ёлочные базары. На трёх площадках будут развёрнуты праздничные ярмарки — на улицах Фурмановской и Волкова, а также на площади Карла Маркса.