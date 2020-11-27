Нейпьидо, , 00:32 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 1639 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мьянме достигло 85 205. Также за 26 ноября в Мьянме скончались 36 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 1846 человек.

Отмечается, что уже 64 645 пациентов в Мьянме были выписаны с выздоровлением. Также в стране с начала пандемии провели более 1,09 млн тестов на выявления коронавирусной инфекции.