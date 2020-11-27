Буэнос-Айрес, , 00:09 — REGNUM Из-за массовых беспорядков в центре Буэнос-Айреса власти Аргентины решили убрать из президентского дворца «Каса Росада» выставленный для прощания гроб с телом знаменитого футболиста Диего Марадоны, сообщает 26 ноября газета Clarin.

На данный момент гроб находится в одном из залов президентского дворца под охраной караулов вооруженных сил Аргентины. В само помещение допущены только ближайшие родственники Марадоны.

Ранее вынос гроба из президентского дворца и его сопровождение на кладбище было запланировано на 19:00 местного времени, что соответствует 01:00 мск, но из-за беспорядков, начавшихся в Буэнос-Айресе, планы могут быть изменены.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне смерти Диего Марадоны в столице Аргентины происходят столкновения футбольных фанатов с полицейскими. Полиция уже применяла резиновые пули и слезоточивый газ.

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