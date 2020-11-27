Тегеран, , 08:52 — REGNUM В Иране около 482 человек умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство Mehr Mews.

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Садат Лари отметила, что на сегодняшний день в стране от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 46 689 граждан. Она подчеркнула, что 633 275 из общего числа 908 346 человек, заразившихся смертельным вирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.

Пресс-секретарь заявила, что за последние 24 часа в Иране был выявлен 13 961 новый случай заражения, причём 2439 человек госпитализированы. «Еще около 5849 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила она.

Салат Лари отметила, что на данный момент в Иране проведено 5 955 724 обследования на выявление случаев заражения.