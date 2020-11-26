Скопье, , 23:35 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 26 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 2 864 человек в стране было выявлено 1 160 носителей коронавируса. Еще 1 097 человек выздоровели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 58 608 случаев заражения. 1 630 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 30 — за последние сутки. 36 064 пациента выздоровели. Лечение проходят 20 914 человек.

Читайте также: В Македонии за сутки выявили 387 носителей коронавируса. 35 человек умерли

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов в COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии выявили 1288 носителей коронавируса. 39 человек умерли