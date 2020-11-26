Любляна, , 22:48 — REGNUM Словенские врачи на пресс-конференции 26 ноября заявили, что, несмотря на то, что заражение коронавирусом у детей в основном сопровождается мягкими симптомами, что, по их словам, происходит благодаря их сильной иммунной системе, COVID-19 может поразить несколько важных органов, в том числе даже сердце. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Как подчеркнула словенский педиатр Тина Планкар-Сровин, в крупнейшем словенском медицинском учреждении на прошлой неделе было принято шестеро детей, у которых было воспаление нескольких органов в связи с тем, что они раннее заразились коронавирусом.

«COVID-19 у детей проходит в более мягкой форме, но болезнь может иметь серьезные последствия. У всех детей, которые были госпитализированы на прошлой неделе с симптомами воспаления органов, была также поражена сердечная мышца, поэтому им выписаны сильнодействующие лекарства от воспаления. Кардиологи и ревматологи также содействуют в лечении детей», — отметила она.