Санкт-Петербург, , 22:08 — REGNUM Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор на два месяца троих лже-волонтёров, подозреваемых в незаконном удержании и изнасиловании 41-летнего мужчины. Они захватили потерпевшего, когда он пришел получить заработанные им деньги, и удерживали его в частном доме в пригородном посёлке. Эта зловещая история вызвала общественный резонанс и резкое осуждение в Петербурге.

СИЗО Кресты 2 Дарья Драй © ИА REGNUM

Злоумышленникам инкриминируется незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера, сообщили 26 ноября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Потерпевший в октябре-ноябре в качестве разнорабочего трудился по направлению «благотворительного центра», на который работали обвиняемые. Когда он попросил оплатить свой труд, его жестоко избили, изнасиловали и заперли на неделю в доме в поселке Сергиево, пока он не смог сообщить о случившемся брату. Тот позвонил в полицию.

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По версии следствия, Александр Лубкин, Павел Чаус и Андрей Довгаль несколько дней удерживали потерпевшего в доме, наносили телесные повреждения, а также совершили акт мужеложства и иные действия сексуального характера с применением насилия, причинив потерпевшему физическую боль, моральные и нравственные страдания. После освобождения из плена мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обвиняемые заключены в СИЗО по 24 января 2021 года.

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