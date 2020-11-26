Париж, , 22:43 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 50 957 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 339 пациентов. Об этом в четверг, 26 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 13 563 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,183 млн.

Как сообщалоИА REGNUM, 26 ноября премьер-министр ФранцииЖан Кастексзаявил, что религиозные учреждения будут постепенно выходить из карантина, и нынешний лимит в 30 человек на богослужении может быть повышен.