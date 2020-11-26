Советский, Югра, , 21:00 — REGNUM В Югре бывший руководитель спортивного комплекса Советского района заподозрен в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, ныне 38-летний гражданин в октябре 2014 года изготовил фиктивный договор купли-продажи 27 пластиковых окон. Затем он присвоил себе 269 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники полиции. Следователи выясняют обстоятельства преступления и проводят мероприятия, целью которых является обеспечение возмещения ущерба.