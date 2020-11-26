Анкара, , 20:43 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 6876 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 474 606 человек. Такие данные приводит 26 ноября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за последние сутки в больницах Турции скончались ещё 174 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 13 014.

Излечились и были выписаны из больниц уже более 388 тысяч человек, в том числе 3291 — за последние сутки.

Напомним, накануне министерство здравоохранения Турции сообщало о 6814 выявленных случаях заражения коронавирусом, а за день до этого был зафиксирован 7381 новый случай, что стало рекордным показателем за весь период с начала эпидемии в стране.