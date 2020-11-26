Салехард, , 20:42 — REGNUM В Новом Уренгое ЯНАО местный житель осуждён за насильственные действия сексуального характера против девочки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, в ноябре ещё 2019 года 18-летний гражданин познакомился с ребёнком на улице. Также он совершил преступления «против её половой неприкосновенности и половой свободы».

В итоге психологическое и физическое развитие девочки оказалось нарушено. Суд назначил подсудимому 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.