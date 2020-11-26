Стокгольм, , 20:33 — REGNUM Согласно последнему отчету директора столичного департамента здравоохранения Бьорна Эрикссона о распространении коронавирусной инфекции в Стокгольмском регионе, эпидемиологическая ситуация в столице Швеции остается «такой же напряженной», как и сутками ранее. Об этом сообщила газета Expressen.

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Если обратится к статистическим данным, то за последние сутки столичные власти сообщили о 35 погибших от COVID-19. Сейчас в столичных больницах помощь медиков в палатах интенсивной терапии (реанимации) получают 68 человек с тяжелой формой протекания заболевания. На стационарном лечении числятся 696 человек с установленным диагнозом COVID-19.

«Распространение инфекции также остается на высоком уровне: со вчерашнего дня было обнаружено еще 1448 человек (зараженных коронавирусом — прим. ИА REGNUM)», — написал в своем отчете Эрикссон.

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