Загреб, , 22:31 — REGNUM Главный вирусолог и директор хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Цапак заявил на пресс-конференции 26 ноября, что эпидемиологическая ситуация в Хорватии в настоящее время вызывает беспокойство. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Наш уровень заражения коронавирусом в настоящее время является одним из самых высоких в Европе. Более 900 человек на 100 000 жителей Хорватии заразились коронавирусом за последние 14 дней. По смертности мы занимаем 13 место в рейтинге Европейского союза. Количество госпитализаций и число пациентов, подключённых к ИВЛ, также растет», — подчеркнул Цапак.

Цапак отметил, что его институт 26 ноября опубликовал документ о необходимости введения быстрых антигенных тестов, которые будут широко применяться в больницах. По его словам, введение новых мер, касающихся повышения доступности, скорости проведения тестов и направления жителей Хорватии на самоизоляцию в течение следующих четырех недель, приведут к необходимым результатам и обратному тренду, и поэтому число новых случаев заражения в стране, по его словам, начнет снижаться.

Напомним, в Хорватии 25 ноября было принято окончательное решение закрыть все кафе и рестораны для борьбы с распространением коронавируса. Новые ограничительные меры в Хорватии должны вступить в силу 27 ноября в полночь, поэтому они начнут действовать с 28 ноября и продлятся вплоть до католического рождества.