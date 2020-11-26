Мурманск, 26 ноября 2020, 19:30 — REGNUM В мурманском селе Териберка появится огромный арт-объект — скелет кита из кинофильма «Левиафан». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.
Местные власти провозгласили Териберку одной из точек развития региона — до конца 2020 года станет особо охраняемой природной территорией. Минувшим летом в селе появился высокоскоростной интернет и началась реконструкция участка автоподъезда к нему.
Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис сегодня провел встречу с режиссером «Левиафана» Андреем Звязинцевым, на которой обсудил возможность проведения в Мурманской области международных Арктических питчингов.