Мурманск, , 19:30 — REGNUM В мурманском селе Териберка появится огромный арт-объект — скелет кита из кинофильма «Левиафан». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

«Мы нашли скелет кита, ту самую декорацию, которая стала яркой точкой фильма «Левиафан». Спасибо нашим коллегам из правительства Москвы. В ближайшие два месяца перевезем в Териберку всю конструкцию. Уверен, она станет еще одним местом притяжения северян и туристов», — отметил губернатор.

Местные власти провозгласили Териберку одной из точек развития региона — до конца 2020 года станет особо охраняемой природной территорией. Минувшим летом в селе появился высокоскоростной интернет и началась реконструкция участка автоподъезда к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис сегодня провел встречу с режиссером «Левиафана» Андреем Звязинцевым, на которой обсудил возможность проведения в Мурманской области международных Арктических питчингов.