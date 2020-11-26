Стокгольм, 26 ноября 2020, 19:26 — REGNUM Представители служб здравоохранения Швеции прогнозируют пик «второй волны» COVID-19 на середину декабря, 26 ноября сообщает агентство Reuters.
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По сообщению Агентства общественного здравоохранения Швеции, прогноз сработает при соблюдении населением ограничительных мер, введенных с середины октября.
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