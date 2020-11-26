Екатеринбург, , 19:20 — REGNUM Волейболисты из Центра параолимпийской и сурдоолимпийской подготовки сборных команд Свердловской области «Родник» выиграли очередной чемпионат России среди мужских команд. Эта победа стала юбилейной, двадцатой, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областной федерации волейбола Анастасия Лачинова.

Чемпионат проходил в Раменском с 22 по 26 ноября. В нём участвовали четыре команды: Московской, Свердловской и Кемеровской областей, а также из Санкт-Петербурга. Команды Якутии и Бурятии не смогли приехать из-за коронавируса.

Свердловчане обыграли всех своих соперников и добились превосходства по очкам. Как отмечают в федерации, они традиционно оказались сильнее команд из других регионов. Отметим, именно свердловские волейболисты в основном входят в сборную России по волейболу сидя. Они являются 20-кратными чемпионами страны, двукратными чемпионами Европы 2017 и 2019 годова, а также бронзовыми призёрами Параолимпиады-2008 в Пекине.

Добавим, всего в России на профессиональной основе тренируется порядка 12 таких команд.