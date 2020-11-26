Мурманск, , 19:18 — REGNUM Мурманский губернатор Андрей Чибис встретился сегодня с режиссером Андреем Звягинцевым. Об итогах встречи он рассказал подписчикам в соцсетях.

Встреча Андрея Чибиса с Андреем Звягинцевым Vk.com/chibis.andrey

«Андрей Звягинцев — человек, который открыл миру Териберку. Он сумел показать красоту северной природы и обостренное чувство справедливости людей, которые живут на Севере. А уродливый образ чиновников из «Левиафана» навсегда запал мне в душу. Это антипример, с такими я борюсь» , — написал Чибис.

Глава региона обсудил с режиссером возможность проведения в Мурманской области международных Арктических питчингов.

«В мире кино на питчингах режиссеры защищают сценарии своих будущих фильмов перед инвесторами. Поддержку региона смогут получить самые сильные проекты, а возглавить пул экспертов мог бы Андрей Звягинцев» , — написал губернатор.

Напомним, картина «Левиафан», которую снимали в мурманской Териберке, получила многочисленные награды, включая приз за лучший фильм на фестивале «Золотой глобус» и приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.