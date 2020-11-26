Архангельск, , 18:44 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Елена Вторыгина («Единая Россия») заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом она сообщила на своей странице «Вконтакте».

Елена Вторыгина Duma.gov.ru

"Две недели лечусь усердно, слава Богу, у меня обошлось без госпитализации. Кажется, я и маску, и перчатки носила и береглась, как могла, но он меня настиг. Столько препаратов я за всю жизнь не пила, что врачи выписали, что советовали друзья, которые прошли эту болезнь, и всё равно вирус не уходит, второй тест и всё положительный », — поделилась с подписчиками Вторыгина.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о росте заболеваемости COVID-19 среди депутатов. По его данным, на больничной койке находится 21 депутат.