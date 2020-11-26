Ставрополь, , 18:40 — REGNUM Экс-заместитель директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павел Гриднев заподозрен в коммерческом подкупе. В отношении бывшего топ-менеджера газовой компании возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Выход Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным следствия, в октябре текущего года Гриднев получил от одной из организаций 200 тыс. рублей от заранее обещанных 2 млн рублей. Деньги ему были переданы за принятие выгодного для этой организации решения о порядке начисления потребления природного газа.

Установлено, что взятка Гридневу была передана через исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания» Сергея Харькова. Против него также возбуждено уголовное дело, ему инкриминируется посредничество в коммерческом подкупе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд топ-менеджеров «Газпром межрегионгаз Ставрополь» были задержаны в рамках громкого уголовного дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Так, экс-директор компании Ирина Валешнева обвиняется в участии в преступной группе, которая похитила газ на сумму свыше 30 млрд рублей.