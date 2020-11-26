Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM В Республику Карелия направят бригаду петербургских врачей для борьбы с COVID-19. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 26 ноября в Смольном.

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Такое решение было принято по инициативе Минздрава России, так что врачей в Карелию предполагается направить из федеральных учреждений Петербурга, таких как клиника Северо-Западного медицинского университета им. Мечникова.

Вице-премьер Карелии Игорь Корсаков также сообщил о кадровой поддержке, которую регион ждет из Петербурга и Москвы, так как Петрозаводск испытывает серьезную нагрузку в борьбе с пандемией.

«Сегодня у нас есть бригады, которые работают по 14 суток, это младший, средний персонал. Конечно, работаем дополнительно. Наш Минздрав обратился в Минздрав России в части амбулаторного звена, к нам приезжают бригады из Москвы и Петербурга, которые усилят амбулаторное звено первой и четвертой поликлиник Петрозаводска», — цитирует Корсакова портал «Республика».

Напомним, другие регионы ранее также запрашивали поддержку у Москвы из-за нехватки человеческих ресурсов: бригады врачей из столицы приезжали в Псковскую и Владимирскую области в июне.

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В самом Петербурге также ухудшается эпидемиологическая ситуация, в связи с чем власти проводят мобилизацию медицинских кадров для лечения больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Сейчас помощью таким пациентам заняты уже более 31 тыс. медработников и несколько тысяч студентов-медиков.

Напомним, в Карелии — одна из худших ситуаций на Северо-Западе по динамике распространения коронавирусной инфекции. Накануне в регионе был поставлен очередной «рекорд».

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