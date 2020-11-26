Конфлан-Сент-Онорин, Франция, , 22:19 — REGNUM Полиция Франции арестовала еще четырех школьников в связи с убийством и обезглавливанием учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 16 октября. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Le Figaro.

Школьники в возрасте 13−14 лет арестованы по подозрению в «соучастии в совершении террористической атаки» и «создании террористической ассоциации», которая, возможно, спровоцировала убийство учителя экстремистом Абдуллахом Анзоровым после того, как Пати использовал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

Напомним, 19 ноября школьник из французского города Анси, угрожавший убийством своей преподавательнице, предстал перед судом по обвинениям в«восхвалении терроризма» и«распространении угрозы смерти в отношении человека, исполняющего общественный долг».

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