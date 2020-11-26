Москва, , 18:23 — REGNUM В Москве построят новый микрорайон, сообщили 26 ноября в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Стройка Tatarstan.ru

Проект планировки территории утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, подписав соответствующее постановление. Будет застроен участок в районе Хорошево-Мневники. Вдоль границ территории находятся Звенигородское шоссе, улица Шеногина, проектируемый проезд №3700, а также Москва-река.

Всего будет построено более 850 тыс. кв. метров недвижимости. В том числе запланировано возведение объектов социальной инфраструктуры.